Ураган повредил крыши более 50 домов в Тбилиси

Сильнейший ветер в Грузии повредил крыши более 50 жилых домов. В результате непогоды в аэропорту страны отложены несколько рейсов, сообщает телеканал «360».

В результате непогоды жители вызывали сотрудников пожарно-спасательной станции 198 раз, из которых 123 вызова исходили из Тбилиси

Согласно заявлению службы, сообщения поступали в период с 16 до 21 часа по местному времени. В основном обращения касались повреждения зданий, а также упавших деревьев и рекламных щитов. Были зафиксированы повреждения электрических столбов.

Отмечается также, что в результате непогоды были повреждены десятки линий электропередач, несколько машин и около пяти труб газопровода.

Информации о пострадавших в настоящий момент нет.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра на территории Грузии в пятницу и субботу ожидается порядка 25–30 метров в секунду.

В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями призвали граждан к повышенной осторожности.