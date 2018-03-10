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Ураган повредил крыши более 50 домов в Тбилиси
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Ураган повредил крыши более 50 домов в Тбилиси 

Газета.Ru 10 марта 2018
Сильнейший ветер в Грузии повредил крыши более 50 жилых домов. В результате непогоды в аэропорту страны отложены несколько рейсов, сообщает телеканал «360».
В результате непогоды жители вызывали сотрудников пожарно-спасательной станции 198 раз, из которых 123 вызова исходили из Тбилиси.
Согласно заявлению службы, сообщения поступали в период с 16 до 21 часа по местному времени. В основном обращения касались повреждения зданий, а также упавших деревьев и рекламных щитов. Были зафиксированы повреждения электрических столбов.
Отмечается также, что в результате непогоды были повреждены десятки линий электропередач, несколько машин и около пяти труб газопровода.
Информации о пострадавших в настоящий момент нет.
По прогнозам синоптиков, скорость ветра на территории Грузии в пятницу и субботу ожидается порядка 25–30 метров в секунду.
В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями призвали граждан к повышенной осторожности.
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