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В МЧС Дагестана рассказали о ходе ликвидации лавин, сошедших в нескольких районах республики (видео)
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В МЧС Дагестана рассказали о ходе ликвидации лавин, сошедших в нескольких районах республики (видео) 

Mirmol.ru 13 марта 2018
Фото: Mirmol.ru
Заместитель руководителя ГУ МЧС России по РД Олег Халилов рассказал о последствиях, вызванных сходом лавин в ряде районов республики и о проведенных спасателями работах для их ликвидации.
«Из— за общего потепления в большинстве горных районов произошли сходы лавин. Под лавины попали дороги, находящиеся в Тляратинском районе, в Цунтинском районе, на Бежтинском участке и в Рутульском районе. Участились и камнепады на дорогах. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, расчищая дорогу для прохода транспорта», — говорит специалист. В настоящее время на контроле спасателей находится лавина, сошедшая в селении Цахур (Рутульский район) повторно за прошедшие сутки.
Снежная масса повалила столбы линий электропередач и оставила три населённых пункта в районе без электричества.
«Работу сотрудников усложняют рельеф местности и сложные погодные условия. Сегодня с 10 часов мы возобновим работы на участке. Погибших и пострадавших в результате схода лавин нет. На контроле ведомства находится и станция подключения к электроснабжению трех населенных пунктов Рутульского района, которая будет восстановлена сразу после расчистки лавины в селе Цахур», — говорит Халилов.
https://www.youtube.com/watch?v=M98o0cqISO8&feature=youtu.be  Фото: tainy.net
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