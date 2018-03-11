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Четыре человека погибли на пожаре в Приморье
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Четыре человека погибли на пожаре в Приморье 

Газета.Ru 11 марта 2018
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли на пожаре в Приморье, сообщает "Татар-информ".
Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Партизанский в Приморье. Огонь быстро охватил стены и крышу строения. В момент возгорания в доме находились восемь человек. Четверо смогли покинуть полыхающий дом самостоятельно. Еще четверо, трое из которых дети, остались в горящем жилище.
К месту ЧП выехали пожарные. Им удалось быстро справиться с огнем. В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили тела четырех человек — одного взрослого мужчины и троих детей (двух, пяти и девяти лет).
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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