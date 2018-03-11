Четыре человека погибли на пожаре в Приморье

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли на пожаре в Приморье, сообщает "Татар-информ"

Пожар произошел в одноэтажном жилом доме в городе Партизанский в Приморье. Огонь быстро охватил стены и крышу строения. В момент возгорания в доме находились восемь человек. Четверо смогли покинуть полыхающий дом самостоятельно. Еще четверо, трое из которых дети, остались в горящем жилище.

К месту ЧП выехали пожарные. Им удалось быстро справиться с огнем. В ходе разбора завалов огнеборцы обнаружили тела четырех человек — одного взрослого мужчины и троих детей (двух, пяти и девяти лет).

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».