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Взрыв в Донецке унес жизни двух человек
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Взрыв в Донецке унес жизни двух человек 

Газета.Ru 11 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
В Кировском районе Донецка произошел взрыв. В результате погибли двое, передает ТВ Центр.
Еще шесть человек пострадали. Инцидент произошел около 12:00 в пятницу.
По предварительным данным, взорвалась граната.
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