Взрыв в Донецке унес жизни двух человек

В Кировском районе Донецка произошел взрыв. В результате погибли двое, передает ТВ Центр Еще шесть человек пострадали. Инцидент произошел около 12:00 в пятницу. По предварительным данным, взорвалась граната.