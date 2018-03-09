В Дагестане лавина нарушила сообщение с 51 населенным пунктом

"Работы по расчистке автодороги из-за угрозы повторного схода лавины перенесены на 10 марта", — добавили в МЧС.

Собеседник агентства отметил, что в лечебных учреждениях в отрезанных населенных пунктах нет тяжелобольных пациентов, есть запас медикаментов и продовольствия на 14 суток.