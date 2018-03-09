В Техасе разбился двухмоторный самолет

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В Техасе потерпел крушение двухмоторный самолет, два человека погибли 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: © Fotolia / sas
Двухмоторный самолет Piper PA-31 потерпел крушение в аэропорту американского города Ларедо, штат Техас, два человека погибли, сообщает местная газета Laredo Morning Times.
Инцидент произошел в четверг утром по местному времени. Как сообщила представитель Федеральной службы гражданской авиации (FAA) Линн Лансфорд, после данных о том, что из левого двигателя самолета идет дым, пилот пытался вернуться на взлетно-посадочную полосу аэропорта. Точная причина крушения пока не установлена.
Всего, по ее словам, на борту воздушного судна во время инцидента находились два человека. Владельцем самолета был житель города Бруни, глава компании Marshall Aviation Роберт Маршалл.
После крушения самолета международный аэропорт Ларедо закрылся. Как отмечает издание, ожидаются задержки с прилетом и вылетов рейсов.
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