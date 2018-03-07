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Источник: условия для посадки упавшего Ми‐8 были очень сложными
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Источник: условия для посадки упавшего Ми‐8 были очень сложными 

360tv.ru 7 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Район в чеченском ущелье, где днем 7 марта рухнул вертолет Ми‐8, практически не приспособлен для посадки. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Помимо сложной посадочной площадки, ситуацию осложняет ветер.
По предварительным данным, из девяти находившихся на борту людей выжить смогли только двое. На данный момент спасатели смогли найти тела троих погибших, судьба остальных пока неизвестна.
Вертолет, принадлежавший погранслужбе ФСБ, упал границе России и Грузии.
Наиболее вероятной причиной катастрофы назвали неблагоприятные погодные условия. В районе крушения вертолета стоял сильный туман, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду. Впрочем, специалисты рассматривают и другую версию. Не исключено, что вертолет мог упасть
из-за  технической неисправности.
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