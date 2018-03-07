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ВВС Бразилии перехватили самолет с грузом кокаина
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ВВС Бразилии перехватили самолет с грузом кокаина 

Вести.Ru 7 марта 2018
Легкомоторный самолет, на борту которого находилось 500 килограммов кокаина, перехвачен в воздушном пространстве Бразилии.
По предварительным данным, самолет с грузом запрещенного вещества вылетел с территории соседней Боливии. После пересечения границы, находясь в воздушном пространстве Бразилии, пилот отказывался выходить на связь, после чего самолеты местных ВВС вынудили его приземлиться в центральной части страны, передает ТАСС.
В операции по перехвату принимали участие три бразильских истребителя. На земле на борт самолета поднялись представители Федеральной полиции, которые провели обыск и обнаружили кокаин.
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