ВВС Бразилии перехватили самолет с грузом кокаина

Легкомоторный самолет, на борту которого находилось 500 килограммов кокаина, перехвачен в воздушном пространстве Бразилии

По предварительным данным, самолет с грузом запрещенного вещества вылетел с территории соседней Боливии . После пересечения границы, находясь в воздушном пространстве Бразилии, пилот отказывался выходить на связь, после чего самолеты местных ВВС вынудили его приземлиться в центральной части страны, передает ТАСС

В операции по перехвату принимали участие три бразильских истребителя. На земле на борт самолета поднялись представители Федеральной полиции, которые провели обыск и обнаружили кокаин.