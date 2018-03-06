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Капризы марта: в Грузии оползень сошел на автотрассу
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Капризы марта: в Грузии оползень сошел на автотрассу 

Мир24 6 марта 2018
В Грузии на одну из центральных дорог страны сошел оползень. Причиной ЧП стали проливные дожди. Они заливают столичный регион уже третьи сутки.
Тонны горной породы рухнули на центральную магистраль, которая соединяет столицу с причерноморским Батуми. Движение было полностью парализовано. Обвалы произошли сразу в нескольких местах. Больше всего трасса пострадала в районе населенного пункта Озургети.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
«Мы начали расчистку, однако вместе с землей сошли ветки, корни деревьев. Все это приходится сначала распиливать, а потом вывозить. После окончания работ разрешение открыть движение должны дать геологи. Горные породы слишком размыты дождями», — отметил начальник дорожной службы Тамаз Кикнавелидзе.
Пока машины направляют на объездную дорогу. Она увеличивает путь на 50 километров.
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