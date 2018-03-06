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Опровергнута одна из версий причин катастрофы Ан-26
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Опровергнута одна из версий причин катастрофы Ан-26 в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Погодные условия не могли быть причиной катастрофы военно-транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим, так как они были простыми, заявил источник в Минобороны России.
«Там сегодня нет циклонов, в первой половине дня были простые метеоусловия», а — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что главной причиной, скорее всего, является человеческий фактор, технический или что-то другое.
По погодной сводке в Латакии во вторник скорость ветра составляет 6,7 метра в секунду, переменная облачность и 19 градусов тепла. Источник добавил, что метеообеспечением аэродрома занимаются военные метеорологи, у которых есть собственная метеостанция.
Российский Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим во вторник днем. Погибли 32 человека, среди которых есть женщины. Причиной Минобороны предварительно назвал техническую неисправность, уточнив, что огневого воздействия на самолет не было. Найден черный ящик.
Перед посадкой, по данным очевидцев, самолет накренился в условиях сильного ветра.
Ан-26 был приписан к 6-й армии ВКС, базировался в Хмеймиме. Он вылетел из Алеппо, после чего совершил две промежуточные посадки.
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