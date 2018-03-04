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Полиция подтвердила гибель 24 человек при пожаре в Баку
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Полиция подтвердила гибель 24 человек при пожаре в Баку 

Газета.Ru 4 марта 2018
В морг Баку доставили тела 24 погибших при пожаре в здании Республиканского наркологического центра, сообщает телеканал «360».
В совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что правоохранительные органы официально подтвердили гибель 24 человек.
Трупы были переданы в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Собеседник агентства отметил, что тела погибших сильно обгорели.
В настоящее время специалисты устанавливают личности всех погибших.
Пожар в здании наркологического центра произошел в пятницу рано утром. МЧС Азербайджана сообщило о завершении работ и обещало предоставить информацию о причинах пожара позже.
По предварительным данным, возгорание в одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра произошло из-за неполадок в линии электропередачи.
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