Полиция подтвердила гибель 24 человек при пожаре в Баку

В морг Баку доставили тела 24 погибших при пожаре в здании Республиканского наркологического центра, сообщает телеканал «360».

В совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что правоохранительные органы официально подтвердили гибель 24 человек.

Трупы были переданы в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Собеседник агентства отметил, что тела погибших сильно обгорели.

В настоящее время специалисты устанавливают личности всех погибших.

Пожар в здании наркологического центра произошел в пятницу рано утром. МЧС Азербайджана сообщило о завершении работ и обещало предоставить информацию о причинах пожара позже.

По предварительным данным, возгорание в одноэтажном деревянном корпусе Наркологического центра произошло из-за неполадок в линии электропередачи.