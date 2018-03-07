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У побережья Австралии обнаружили затонувший авианосец ВМС США
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У побережья Австралии обнаружили затонувший авианосец ВМС США 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Поисковая экспедиция обнаружила у берегов Австралии обломки авианосца «Лексингтон», передает НСН.
Обломки авианосца находились более 75 лет на глубине свыше 3000 метров в 900 километрах от восточного побережья Австралии.
Организатор экспедиции, соучредитель корпорации «Microsoft» Пол Аллен рассказал, что он проводит подобные экспедиции, чтобы почтить память своего отца, который служил в Военно-морских силах США во время Второй мировой войны.
USS Lexington (CV-2) — авианосец США, эксплуатировавшийся в период с 1925 по 1942 год, головной корабль своего типа. В ходе службы был также известен в ВМС США под прозвищами «Леди Лекс» и просто «Лекс». Назван в честь сражения при Лексингтоне 1775 года, первого вооружённого столкновения в ходе Войны за независимость США. Авианосец затонул 8 мая 1942 года во время сражения в Коралловом море между кораблями США и Австралии и императорским флотом Японии. Экипаж «Лексингтона» составлял почти 3 тысячи человек, из них погибло более двухсот.
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