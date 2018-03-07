У побережья Австралии обнаружили затонувший авианосец ВМС США

Поисковая экспедиция обнаружила у берегов Австралии обломки авианосца «Лексингтон», передает НСН.

Обломки авианосца находились более 75 лет на глубине свыше 3000 метров в 900 километрах от восточного побережья Австралии.