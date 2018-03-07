В Якутии будет создан самый северный природный заказник

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Якутии природного заказника «Новосибирские острова» площадью 6,6 миллиона гектаров. Об этом сообщается в среду на сайте правительства РФ.

В пояснительной записке отмечено: «Подписанным распоряжением учрежден государственный природный заказник федерального значения „Новосибирские острова“ общей площадью 6594496,3 га на островах архипелага Новосибирские острова, расположенных в Республике Саха (Якутия) и на землях водного фонда».

Целью создания заказника является сохранение уникальных островных экосистем Арктики, имеющих большое природоохранное и научное значение. На архипелаге обитают и размножаются многие виды животных, в том числе требующие особой охраны. Кроме того, под охрану будут взяты историко-культурные объекты, связанные с периодом открытия и изучения островов.

На Новосибирских островах находятся крупнейшие в мире россыпи мамонтовой кости и останков других животных эпохи плейстоцена. А на острове Жохова, входящем в состав архипелага, обнаружена стоянка людей каменного века, живших около семи тысяч лет назад. Это самая северная из известных стоянок древнего человека. Также на островах выявлены геологические памятники природы, представляющие эстетическую ценность.

В пояснительной записке отмечается, что принятое решение создаст правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов и объектов на землях, включенных в границы заказника.