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В Армении мужчина «заминировал» АЭС, чтобы не платить за электричество
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В Армении мужчина «заминировал» АЭС, чтобы не платить за электричество 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 5 мар — РИА Новости. Житель Армении сообщил о «минировании» Армянской АЭС из-за того, что ему пригрозили отключить электричество за неоплату — по факту ложного сообщения ведется следствие, сообщил в понедельник РИА Новости начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции республики Эдгар Джаноян.
"В воскресенье утром 49-летний мужчина позвонил в службу спасения МЧС «911», сообщив, что на АЭС произойдет взрыв. Информация об этом была передана в Мецаморский отдел полиции", — сказал Джаноян.
По его словам, «лжетеррорист» заявил выехавшим к нему оперативникам, что пошел на этот шаг, так как от него потребовали заплатить за потребленную электроэнергию, пригрозив в противном случае отключить электричество. По данному факту ведется следствие", — сказал представитель полиции.
Максимальное наказание за ложное сообщение об акте терроризма предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.
Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек.
Долгосрочная программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2027 года, а в дальнейшем, поэтапный ввод в эксплуатацию новых ядерных блоков. Финансирование продления срока эксплуатации АЭС будет осуществляться за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов. В настоящее время совместно с госкорпорацией «Росатом» продолжаются работы по реализации программы продления срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.
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