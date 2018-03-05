Ураган в Грузии сорвал крыши домов и повалил вековую магнолию

Ураган ударил по Западной Грузии. Шквалистый ветер срывал крыши с домов жителей местных сел и валил деревья, сообщает телеканал «МИР 24».

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Не устояла под натиском стихии и вековая магнолия, которую готовили к перевозке морем в дендрарий. Она стояла на специальном тягаче. Но от порыва ветра опрокинулась и придавила технику. Теперь дерево отправят на лесопилку. Ущерб подсчитывают и местные жители.

«Я даже не знаю, что делать. У меня и крышу попортил ветер, и деревья повалил в саду, а на автомобиль, который стоял у магазина, посыпались стекла. Коммунальшики не успевают выезжать на вызовы. Ущерб значительный», — посетовал местный житель Вахтанг Арабидзе.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются ливни, а в горах — снегопады.

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