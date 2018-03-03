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Пучков выразил соболезнования главе МЧС Азербайджана в связи с ЧП в Баку
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Пучков выразил соболезнования главе МЧС Азербайджана в связи с ЧП в Баку 

РИА Новости 3 марта 2018
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков направил Кямаледдину Гейдарову телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Баку, сообщается на сайте МЧС РФ.
Пожар в здании республиканского наркологического центра в Баку произошел в пятницу утром. Власти Азербайджана сообщили о 25 погибших и трех госпитализированных. По предварительной версии, причиной возгорания стали неполадки в электросети. Возбуждено уголовное дело.
"С чувством глубокой скорби воспринял новость о пожаре, произошедшем в Хатаинском районе Баку, который повлек за собой многочисленные человеческие жертвы. От МЧС России и от себя лично выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Скорбим вместе с вами", — говорится в телеграмме, цитируемой на сайте ведомства.
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