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Число жертв пожара в наркоцентре возросло до 25
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Число жертв пожара в наркоцентре возросло до 25 

Вести.Ru 2 марта 2018
До 25 человек увеличилось число погибших при пожаре в Республиканском наркоцентре в столице Азербайджана, передает ТАСС.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружены тела 25 человек", — говорится в сообщении Генпрокуратуры, МЧС, МВД и Министерства здравоохранения страны. Ранее сообщалось о 24 погибших.
Пожар в наркоцентре в Баку произошел в пятницу утром. На момент пожара в здании находились более 200 человек, 55 из них — непосредственно в горящем корпусе, из которого были спасены 30 человек. Причиной возгорания могли стать неполадки в электросети.
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