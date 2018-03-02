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Боевики группировки «Аш-Шабаб» совершили два нападения в Сомали, есть жертвы
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Боевики группировки «Аш-Шабаб» совершили два нападения в Сомали, есть жертвы 

ИА Синьхуа 2 марта 2018
Могадишо, 2 марта /Синьхуа/ — В пятницу экстремистская группировка "Аш-Шабаб" совершила два теракта в окрестностях столицы Сомали, что привело к гибели и ранениям нескольких человек. Об этом сообщила местная полиция.
Представитель полиции на условиях анонимности сообщил, что первое нападение произошло, когда террорист-смертник, находясь за рулем автомобиля, въехал в военный лагерь в Афгое, расположенный в 30 км к югу от Могадишо.
По его словам, в ходе второго нападения боевики захватили стратегический городок Балад, который находится в 30 км к северу от Могадишо.
Группировка «Аш-Шабаб» пока не взяла на себя ответственность за нападения. —0—
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