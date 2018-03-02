Боевики группировки «Аш-Шабаб» совершили два нападения в Сомали, есть жертвы

Могадишо , 2 марта / Синьхуа / — В пятницу экстремистская группировка "Аш-Шабаб" совершила два теракта в окрестностях столицы Сомали , что привело к гибели и ранениям нескольких человек. Об этом сообщила местная полиция.

Представитель полиции на условиях анонимности сообщил, что первое нападение произошло, когда террорист-смертник, находясь за рулем автомобиля, въехал в военный лагерь в Афгое, расположенный в 30 км к югу от Могадишо.

По его словам, в ходе второго нападения боевики захватили стратегический городок Балад , который находится в 30 км к северу от Могадишо.

Группировка «Аш-Шабаб» пока не взяла на себя ответственность за нападения. —0—