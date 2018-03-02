Республиканский Наркологический центр вспыхнул в Баку

Утром 2 марта в столице Азербайджана произошел пожар в здании Наркологического центра. В результате ЧП один человек погиб. Об этом сообщил «Интерфакс».

Рано утром в пятницу в здании Республиканского Наркологического центра в Баку произошел пожар. На место происшествия привлечены пожарные и спасатели МЧС . В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара

— МЧС Азербайджана.

По предварительной информации, в тушении огня задействовано свыше 10 пожарных расчетов и спасатели МЧС. Отмечается, что пламя «очень сильное». Большая часть пациентов, находившаяся в здании, эвакуирована. Остались ли еще там люди, пока не известно. Причины возгорания выясняются.

Как сообщила «Газета.ru», в результате пожара мог погибнуть один пациент. По последним данным, пожар локализовали, опасности распространения огня нет. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу

МЧС Азербайджана.

В ночь с 1 на 2 марта был потушен пожар в центре