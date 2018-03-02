При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли 30 человек 

В результате пожара в здании Республиканского наркологического центра в Хатаинском районе города Баку погибли около 30 человек, сообщили в минздраве Азербайджана.
Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные бригады и спасатели МЧС. Огнеборцы не могли сразу проникнуть в здание, поскольку возгорание усиливалось из-за сильного ветра.
В минздраве Азербайджана РИА Новости сообщили об эвакуации свыше30 пациентов. Четыре человека были госпитализированы с различными травмами.