Ещё
При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли 30 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли 30 человек 

Российская Газета 2 марта 2018
Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В результате пожара в здании Республиканского наркологического центра в Хатаинском районе города Баку погибли около 30 человек, сообщили в минздраве Азербайджана.
Пожар в здании республиканского Наркологического центра произошел рано утром. На месте происшествия работают пожарные бригады и спасатели МЧС. Огнеборцы не могли сразу проникнуть в здание, поскольку возгорание усиливалось из-за сильного ветра.
В минздраве Азербайджана РИА Новости сообщили об эвакуации свыше30 пациентов. Четыре человека были госпитализированы с различными травмами.
Российская Газета: последние новости
В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина Из-за снегопада в США отменили более 3 тысяч авиарейсов Два человека погибли от взрыва в Донецке
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям107
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Поклонская «подложила свинью» Собчак
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение