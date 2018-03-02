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В Баку назвали возможную причину пожара в наркодиспансере
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В Баку назвали возможную причину пожара в наркодиспансере 

РИА Новости 2 марта 2018
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ ПРИЧИНЫ ПОЖАРА В НАРКОДИСПАНСЕРЕ В БАКУ ЯВЛЯЮТСЯ НЕПОЛАДКИ В ЭЛЕКТРОСЕТИ — ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
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