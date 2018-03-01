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В Японии началось извержение вулкана Симмоэ
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В Японии началось извержение вулкана Симмоэ 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Charism Sayat
Небольшое извержение зафиксировано на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии, сообщило в четверг главное метеорологическое управление страны.
Метеорологи зафиксировали вулканическое дрожание в 08.50 по местному времени (02.50 мск). По данным на полдень четверга, толчки в районе вулкана продолжаются. В настоящее время метеорологи не могут определить, поднимается ли над вулканом столб дыма, так как в регионе плохая погода и низкая видимость.
Сообщается о выпадении вулканического пепла недалеко от населенного пункта Такахару в префектуре Миядзаки, который находится в 10 километрах от вулкана.
Последнее извержение вулкана Симмоэ произошло в октябре прошлого года. Тогда вулкан выбросил столб дыма на высоту 300 метров.
В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе. Специалисты призывают проявлять особую осторожность в радиусе двух километров от вулкана, так как возможны выбросы вулканических камней и лавы. Следующие четвертый и пятый уровни опасности предусматривают подготовку к эвакуации и срочную эвакуацию соответственно.
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