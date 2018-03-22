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МЧС предупреждает о штормовом ветре, дожде и гололеде в Алтайском крае
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МЧС предупреждает о штормовом ветре, дожде и гололеде в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 53 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Алтайском крае ночью, днем 23 и 24 марта.
Теплая погода, дождь может привести к разливу малых рек, подтоплению низменных участков местности. Из-за шквалистого ветра и гололеда на дорогах края сложится опасная обстановка. Возможно увеличение числа ДТП, падение деревьев, аварии на подстанциях и т.д.
Водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Неблагоприятная дорожная обстановка прогнозируется на федеральной трассе Р-256 в Красногорском и Косихинском районах, А-322 в Рубцовском и Алейском районах. В зоне риска и дороги местного значения — Петропавловский и Третьяковский районы.
АиФ — Алтай: последние новости
Штормовое предупреждение передали в Алтайском крае на 19 марта 32 человека от МЧС тушили здание автошколы в Барнауле В Алтайском крае произошло землетрясение интенсивностью 5,2 баллов
 Ещё 167 источников 
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