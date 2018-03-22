МЧС предупреждает о штормовом ветре, дожде и гололеде в Алтайском крае

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Алтайском крае ночью, днем 23 и 24 марта. Теплая погода, дождь может привести к разливу малых рек, подтоплению низменных участков местности. Из-за шквалистого ветра и гололеда на дорогах края сложится опасная обстановка. Возможно увеличение числа ДТП, падение деревьев, аварии на подстанциях и т.д. Водителям рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. Неблагоприятная дорожная обстановка прогнозируется на федеральной трассе Р-256 в Красногорском и Косихинском районах, А-322 в Рубцовском Алейском районах. В зоне риска и дороги местного значения — Петропавловский и Третьяковский районы.