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В Пензенской области подтоплены десятки домов из-за разлива реки
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В Пензенской области подтоплены десятки домов из-за разлива реки 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В Пензенской области подтопленными остаются более 130 домов, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
«Из-за активного снеготаяния русло реки Сердоба вышло из берегов. По состоянию на 9:00 12.04.2018 в Сердобском районе Пензенской области подтопленными остаются 131 жилой дом и 724 придомовые территорий», — говорится в сообщении.
Уровень воды составляет уже 682 сантиметра (критический уровень — 428 сантиметров). На территории Сердобского района действует режим ЧС.
В пунктах временного размещения находятся 11 человек, из них 5 детей.
В ведомстве отметили, что ледовый затор на р. Сердоба ликвидирован. В зоне чрезвычайной ситуации работают более 70 человек, 18 единиц техники, 14 плавсредств.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области из-за подъема уровня воды в реках Битюг и Токай подтопило девять населенных пунктов. В Саратовской области затоплены дороги и мосты.
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