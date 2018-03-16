Ещё
Пензенских водителей предупредили о ледяном дожде и гололедице
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин проголосовал на выборах президента
Путин проголосовал на выборах президента

Пензенских водителей предупредили о ледяном дожде и гололедице 

PNZdrive 16 марта 2018
Фото: PNZdrive
Региональное Управление МЧС предупреждает жителей Пензенской области об ухудшении дорожной обстановки в пятницу, 16 марта. Так, по данным оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ведомства, сегодня в области ожидается облачная погода, по всей территории региона небольшие и умеренные осадки, местами гололед, гололедица. Прогнозируется южный ветер с переходом на северо-западный, его скорость может достигать 10-15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +1 -4ºС.
«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за осадков и гололедицы, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. На муниципальном уровне из-за сильных порывов ветра возможны отключения электроэнергии. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.
В условиях непогоды пензенским автомобилистам настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких маневров и внезапных перестроений, держать достаточную дистанцию и безопасный боковой интервал, соблюдать скоростной режим.
PNZdrive: последние новости
В Пензенской области после встречи с двумя большегрузами погиб водитель иномарки В Пензе отменили маршрут №86 В Пензе дорожники готовятся к предстоящему снегопаду
 Ещё 116 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»223
Бывший офицер бундесвера попросил убежища в России35
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию29
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман171
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов314
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение