Власти Мексики назвали предположительную причину взрыва на туристическом пароме 

Глава Министерства туризма Мексики Энрике де ла Мадрид заявил, что предположительной причиной взрыва, произошедшего на борту туристического парома в штате Кинтана-Роо, стало скопление газа, передает ФАН.
По словам министра, в результате инцидента 25 человек получили различные травмы, при этом, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Ранее в прибрежном мексиканском городе Плая-дель-Кармен на пароме, пришвартованном к пирсу, прогремел взрыв. Среди пострадавших 20 местных жителей, три гражданина Канады и два гражданина Америки.