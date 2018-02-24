Власти Мексики назвали предположительную причину взрыва на туристическом пароме

Глава Министерства туризма Мексики Энрике де ла Мадрид заявил, что предположительной причиной взрыва, произошедшего на борту туристического парома в штате Кинтана-Роо, стало скопление газа, передает ФАН.

По словам министра, в результате инцидента 25 человек получили различные травмы, при этом, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.