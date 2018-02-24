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Власти Мексики назвали предположительную причину взрыва на туристическом пароме
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Власти Мексики назвали предположительную причину взрыва на туристическом пароме 

Газета.Ru 24 февраля 2018
Глава Министерства туризма Мексики Энрике де ла Мадрид заявил, что предположительной причиной взрыва, произошедшего на борту туристического парома в штате Кинтана-Роо, стало скопление газа, передает ФАН.
По словам министра, в результате инцидента 25 человек получили различные травмы, при этом, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.
Ранее в прибрежном мексиканском городе Плая-дель-Кармен на пароме, пришвартованном к пирсу, прогремел взрыв. Среди пострадавших 20 местных жителей, три гражданина Канады и два гражданина Америки.
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