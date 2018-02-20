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Мехико будут восстанавливать от землетрясения пять лет
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Мехико будут восстанавливать от землетрясения пять лет 

Российская Газета 20 февраля 2018
Фото: Российская Газета
Восстановление мексиканской столицы Мехико после землетрясения, произошедшем в сентябре прошлого года, займут до шести лет. «Это не восстановительные работы на месяц, два или три. Эта работа затронет и будущее правительство, потому что надо сделать много вещей», — рассказал мэр города Мигель Анхель Мансера.
В результате землетрясения19 сентября 2017 года в Мексике погибли сотни человек, из них 228 — в Мехико. Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления, в 2,5 миллиарда долларов, передает ТАСС.
Всего в стране в результате удара стихии был нанесен ущерб 16,1 тысячи учебных заведений, не менее 300 из которых разрушены. Пострадали 180,7 тысячи жилых домов.
Жертвами удара стихии 7 сентября 2017 года в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек.
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