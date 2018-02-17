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В Мексике после землетрясения без света остались миллион домов
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В Мексике после землетрясения без света остались миллион домов 

Газета.Ru 17 февраля 2018
Фото: Газета.Ru
Почти миллион домов и предприятий остались без света после мощного землетрясения на юге Мексики. Об этом сообщил глава мексиканской федеральной комиссии по электроэнергии Хайме Эрнандес в своем твиттере.
"После сегодняшнего землетрясения нарушено электроснабжение 998 тыс. домов и предприятий в Мехико, а также в штатах Мехико, Оахака, Герреро и Морелос", — написал Эрнандес.
К настоящему моменту о погибших и пострадавших в результате природного явления не сообщается.
Ранее сообщалось, что на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,5, которое ощущалось в том числе и Мехико.
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