В Мексике потерпел крушение вертолет с главой МВД и губернатором штата

Вертолет с министром внутренних дел Мексики Альфонсо Наваррете и губернатором штата Оахака Алехандро Муратом потерпел крушение во время инспекционного облета пострадавших от землетрясения зон, при этом оба чиновника не пострадали, сообщает портал Jornada.

По предварительным данным, вертолет потерял контроль на высоте примерно 30 метров перед посадкой и упал на автомобиль. Погибли несколько человек, находившихся на земле. Ранения также получили люди, находившиеся на борту вертолета, но Наваррете и Мурат не пострадали.