В Мексике частично восстановили подача электричества после землетрясения

МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости . Подача электричества восстановлена после сильного землетрясения уже почти 540 тысячам домов в Мексике, сообщил генеральный директор национальной комиссии по электрической энергии (CFE) Хайме Эрнандес.

Землетрясение произошло в южном штате Оахака. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.

"По состоянию на 21.00 (06.00 мск) сообщаю, что после сегодняшнего землетрясения была нарушена подача электрической энергии 998 тысячам домов и торговых точек. Из них CFE уже восстановила обслуживание 54%", — написал Эрнандес в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, больше всего — 569 тысяч клиентов — пострадали в Мехико. Сейчас 52% из них возобновлена подача энергии. В штате Мехико без света остались 158 тысяч домов (70% из них уже получают электричество), в Герреро — 154 тысячи (85% восстанволено), в Оахаке — 109 тысяч.