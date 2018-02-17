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В Мексике частично восстановили подача электричества после землетрясения
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В Мексике частично восстановили подача электричества после землетрясения 

РИА Новости 17 февраля 2018
Фото: CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
МЕХИКО, 17 фев — РИА Новости. Подача электричества восстановлена после сильного землетрясения уже почти 540 тысячам домов в Мексике, сообщил генеральный директор национальной комиссии по электрической энергии (CFE) Хайме Эрнандес.
Землетрясение произошло в южном штате Оахака. По уточненным данным, магнитуда толчков составила 7,2, очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров. Власти штата сообщили, что сильное землетрясение не привело к человеческим жертвам, но нанесло материальный ущерб.
"По состоянию на 21.00 (06.00 мск) сообщаю, что после сегодняшнего землетрясения была нарушена подача электрической энергии 998 тысячам домов и торговых точек. Из них CFE уже восстановила обслуживание 54%", — написал Эрнандес в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, больше всего — 569 тысяч клиентов — пострадали в Мехико. Сейчас 52% из них возобновлена подача энергии. В штате Мехико без света остались 158 тысяч домов (70% из них уже получают электричество), в Герреро — 154 тысячи (85% восстанволено), в Оахаке — 109 тысяч.
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