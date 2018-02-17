Ещё
Срочно: Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 4 км к югу от мексиканского города Пинотепа-де-Дон-Луис — Геологическая служба США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 4 км к югу от мексиканского города Пинотепа-де-Дон-Луис — Геологическая служба США 

ИА Синьхуа 17 февраля 2018
Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ — Землетрясение магнитудой 7,5  произошло в пятницу в 23:39:37 по Гринвичу в 4 км к югу от  мексиканского города Пинотепа-де-Дон-Луис. Об этом сообщила
Геологическая служба США. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
В доме на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв Срочно: На востоке Афганистана произошел взрыв, возможны жертвы Срочно: Почти 40 человек погибли в ДТП с автобусом в Эфиопии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России321
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям188
Атомные подлодки РФ дошли до США186
Люди согрешили с денисовцами дважды25
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео531
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение