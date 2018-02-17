В Мексике отсутствует угроза цунами после мощного землетрясения

УГРОЗЫ ЦУНАМИ ПОСЛЕ МОЩНОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА ЮГЕ МЕКСИКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ — ТИХООКЕАНСКИЙ ЦЕНТР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЦУНАМИ

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