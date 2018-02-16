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В Гималаях погиб россиянин
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В Гималаях погиб российский турист 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: EPA
На горнолыжном курорте Гульмарг в индийской части Кашмира сошла лавина, один человек погиб, передает "Интерфакс".
Известно, что погибший — российский лыжник. Его четверых товарищей, также попавших под лавину, удалось спасти.
Как заявил руководитель индийского департамента по туризму Мехмуд Ахмад Шах, россияне проигнорировали рекомендации, распространенные горнолыжным курортом, не приближаться к зоне возможного схода лавины.
Для Гималаев, расположенных в районе Кашмира, лавины — довольно частое явление. Только в январе в результате схода лавины там погибли 11 человек.
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