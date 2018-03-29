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Восемь пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Восемь пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 25 минут назад
Фото: РИАМО
Восемь пожаров зафиксировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения возгораний привлекали 70 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в четверг.
«Пожаров — восемь. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 70 человек, 20 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пять раз, при этом было спасено шесть человек. На водных объектах происшествий не произошло.
В четверг сжигание порубочных остатков запланировано в 128 местах на территории 13 муниципальных образований Подмосковья.
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