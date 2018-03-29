Восемь пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Восемь пожаров зафиксировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения возгораний привлекали 70 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в четверг.

«Пожаров — восемь. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 70 человек, 20 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пять раз, при этом было спасено шесть человек. На водных объектах происшествий не произошло.

В четверг сжигание порубочных остатков запланировано в 128 местах на территории 13 муниципальных образований Подмосковья.