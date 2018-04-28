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В Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировано 47 очагов горения сухой травы
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В Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировано 47 очагов горения сухой травы 

РИАМО 27 минут назад
За прошедшие сутки на территории Подмосковья обнаружили 47 участков горения сухой травы, площадь горения превысила полгектара, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«За сутки зарегистрировано 47 очагов горения сухой травы (аналогичный период прошлого года — девять) на общей площади 0,5512 гектара (в прошлом году — 0,1545 гектара)», — отмечается в сообщении.
Всего в текущем году на территории Московской области было зафиксировано 1560 очагов горения травы на площади 17,4 гектара против 553 общей площадью 8,4 гектара годом ранее.
По состоянию на утро субботу действующих очагов горения сухой травы в Подмосковье нет.
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