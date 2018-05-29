В Подмосковье за минувшие сутки произошло более 20 пожаров

Московской области за последние сутки специалисты зафиксировали 22 возгорания, к их тушению привлекалось почти 200 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров — 22. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 193 человека, 55 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 18 раз, при этом был спасен 21 человек. На водных бассейнах зафиксировано одно происшествие, один человек погиб.

Также за сутки специалисты зафиксировали восемь очагов горения сухой травы.