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В минувшие сутки в Подмосковье произошло 20 пожаров
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В минувшие сутки в Подмосковье произошло 20 пожаров 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
На территории Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 20 возгораний, к их тушению привлекалось 175 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в понедельник.
«Пожаров — 20. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 175 человек, 50 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
На сайте отмечается, что за прошедшие сутки возгораний сухой травы и очагов природных пожаров в Подмосковье не зарегистрировано.
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