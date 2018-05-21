В минувшие сутки в Подмосковье произошло 20 пожаров

На территории Московской области за прошедшие сутки зафиксировали 20 возгораний, к их тушению привлекалось 175 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону в понедельник.

«Пожаров — 20. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 175 человек, 50 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом были спасены 12 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

На сайте отмечается, что за прошедшие сутки возгораний сухой травы и очагов природных пожаров в Подмосковье не зарегистрировано.