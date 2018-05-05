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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки
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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Шестнадцать возгораний зарегистрировали на территории Московской области за минувшие сутки, к их тушению привлекли 140 человек, сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 16. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 140 человек, 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 14 раз, при этом спасли 16 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.
Сжигание порубочных остатков 4 мая в Подмосковье не проводилось, на 5 мая сжигание порубочных остатков не запланировано.
За сутки на территории Московской области зарегистрировано 45 очагов горения сухой травы, которые быстро ликвидировали. Действующих очагов нет. За сутки природных пожаров на территории Московской области не зарегистрировано.
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