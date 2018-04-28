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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
В Подмосковье за прошедшие сутки зарегистрировали 16 возгораний, для тушения пожаров привлекли 140 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожаров — 16. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек, 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом были спасены 16 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В субботу в Подмосковье сжигание порубочных остатков не запланировано.
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