Шестнадцать пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Подмосковье за прошедшие сутки зарегистрировали 16 возгораний, для тушения пожаров привлекли 140 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — 16. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек, 40 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом были спасены 16 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В субботу в Подмосковье сжигание порубочных остатков не запланировано.