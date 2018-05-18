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Шесть пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Шесть пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
На территории Московской области за прошедшие сутки произошло шесть возгораний, к их тушению привлекли более 50 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.
«Пожаров — 6. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 53 человека, 15 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом спасли 12 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.
За сутки в Подмосковье зарегистрировали пять очагов горения сухой травы. По состоянию на утро пятницы действующих очагов горения сухой травы в регионе нет.
За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано. Всего с начала пожароопасного периода в этом году на территории Подмосковья возникло 35 очагов природных пожаров.
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