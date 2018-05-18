Шесть пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

На территории Московской области за прошедшие сутки произошло шесть возгораний, к их тушению привлекли более 50 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального главка МЧС России.

«Пожаров — 6. Спасенных нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 53 человека, 15 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом спасли 12 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.

За сутки в Подмосковье зарегистрировали пять очагов горения сухой травы. По состоянию на утро пятницы действующих очагов горения сухой травы в регионе нет.

За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано. Всего с начала пожароопасного периода в этом году на территории Подмосковья возникло 35 очагов природных пожаров.