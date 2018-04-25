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Семнадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Семнадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

Газета.Ru 50 минут назад
В Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировали 17 пожаров, к их тушению привлекли 43 единицы техники, сообщает РИАМО.
"Пожаров — 17. Спасено двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекался 151 человек, 43 единицы техники", — говорится в сообщении регионального главка МЧС России.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом спасли 14 человек. Аварий на водных объектах в Подмосковье не зарегистрировано.
В минувшие сутки сжигание порубочных остатков проводилось в 14 муниципалитетах региона. На среду сжигание порубочных остатков запланировано в 15 муниципалитетах.
За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрирован один очаг природного пожара в городском округе Клин.
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