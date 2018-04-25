Семнадцать пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Подмосковье за минувшие сутки зарегистрировали 17 пожаров, к их тушению привлекли 43 единицы техники, сообщает РИАМО

"Пожаров — 17. Спасено двое. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекался 151 человек, 43 единицы техники", — говорится в сообщении регионального главка МЧС России

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 15 раз, при этом спасли 14 человек. Аварий на водных объектах в Подмосковье не зарегистрировано.

В минувшие сутки сжигание порубочных остатков проводилось в 14 муниципалитетах региона. На среду сжигание порубочных остатков запланировано в 15 муниципалитетах.