Ещё
Семь пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 34 минуты назад
В Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировано семь возгораний, к их тушению привлекали более 60 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожаров — семь. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 63 человека, 18 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 16 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
В четверг сжигание порубочных остатков в Подмосковье не запланировано.
РИАМО: последние новости
11 участков дорог в Подмосковье отремонтировали после голосования на портале «Добродел» 15 человек спасли в ходе тушения пожара на северо‑востоке Москвы Человек пострадал при пожаре в квартире в Электростали
Комментарии  Ещё 138 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»776
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля723
В РФ решат вопрос повышения пенсионного возраста380
Канада осудила открытие Крымского моста435
РФ отреагировала на призыв взорвать Крымский мост161
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
01:15
Пассажира вышвырнули из автобуса в Барнауле
Происшествия Общество
00:50
Президент Туркмении полюбовался затопленной столицей
СНГ В мире
00:38
В РФ ответили на призыв бомбить Крымский мост
Политика
01:22
Лепсу запретили въезд в Израиль
Шоу-бизнес Ближний Восток
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
01:10
Хирург заступился за «Ночных волков»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение