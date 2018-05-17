Семь пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Подмосковье за прошедшие сутки зафиксировано семь возгораний, к их тушению привлекали более 60 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Пожаров — семь. Спасенных — нет. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекались 63 человека, 18 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 13 раз, при этом были спасены 16 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

В четверг сжигание порубочных остатков в Подмосковье не запланировано.