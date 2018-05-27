Ещё
Порядка 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 45 минут назад
Около 20 возгораний зарегистрировано на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли более 150 человек, сообщается в воскресенье на сайте Главного управления МЧС России по региону.
«Количество пожаров — 17. Спасено пять человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 151 человек и 43 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 19 раз, при этом были спасены 22 человека. Происшествий на водных бассейнах не было.
Также за сутки зарегистрировано пять очагов горения сухой травы на общей площади около 0,03 гектара, с нарастающим итогом порядка 2,4 тысячи очагов горения травы на общей площади более 29,3 гектара.
«Двадцать седьмого мая на всей территории субъекта прогнозируется III класс пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области очагов природных пожаров не зарегистрировано», — заключается в публикации.
РИАМО: последние новости
Резервный самолет Москва – Астрахань вылетел из аэропорта «Внуково» после отказа двигателя В Мытищах в 2018 году отремонтируют около трети всей дорожной сети городского округа Фургон загорелся на юго‑востоке Москвы
Комментарии  Ещё 147 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина выдвинула России новое громкое обвинение488
Путин и Абэ решили судьбу Курил329
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17141
ЕС заинтересовали перекосы в экономике РФ31
На Украине «нашли» способ «уничтожить Россию»392
Видео
00:58
«Крым всегда был российским»
Европа В мире
00:28
Развод Шнурова уничтожит тысячи браков в России
Общество Шоу-бизнес
14:49
Китай и Европа обойдутся без США
В мире Статьи
01:15
«Турецкий поток» захотели растянуть
Экономика Ближний Восток
01:49
Путин напомнил кабмину о суперуказе
Политика
09:28
Собянин объявил решение по участию в выборах мэра
Новости Москвы Другое
06:50
Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
Политика Европа
01:13
Москву настигла аномалия
Погода Новости Москвы
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
01:54
Васильева рассказала о смешанных уроках в школе
Образование Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение