Почти 30 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Около 30 возгораний зарегистрировали на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли порядка 260 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в субботу.

«Количество пожаров — 29. Спасено 20 человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 256 человек и 73 единицы техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 12 раз, при этом были спасены 15 человек. Происшествий на водных бассейнах не было.

Также за сутки зарегистрировано 24 очага горения сухой травы на общей площади 0,2575 гектара, с нарастающим итогом более 2,2 тысячи очагов горения травы, на общей площади более 27,6 гектара. По состоянию на 06:00, действующих очагов горения сухой травы нет.

«Двенадцатого мая прогнозируется преобладание III класса пожарной опасности. За прошедшие сутки на территории Московской области зарегистрировано четыре очага природных пожаров на общей площади 6,1 гектара. Ликвидированы», — заключается на сайте.