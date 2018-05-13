Ещё
Почти 25 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 25 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 10 минут назад
Фото: РИАМО
Около 25 возгораний зарегистрировали на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли 210 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в субботу.
«Количество пожаров — 24. Спасен 1 человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 210 человек и 60 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 19 раз, при этом были спасены 19 человек. Происшествий на водных бассейнах не было.
За прошедшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано четыре очага природных пожаров на общей площади 2 гектара. Все возгорания ликвидированы.
Также за сутки зарегистрировано 38 очагов горения сухой травы на общей площади 0,7122 гектара, с нарастающим итогом — 2261 очаг горения травы на общей площади более 28,3 гектара. По состоянию на 06:00, действующих очагов горения сухой травы нет.
«Тринадцатого мая на территории Московской области прогнозируется преобладание III класса пожарной опасности, IV класс на территории Одинцовского района, городских округов Наро-Фоминск и Истра», — уточняется на сайте.
РИАМО: последние новости
Один человек пострадал в массовом ДТП в Пушкинском районе Пожар площадью 600 кв м произошел в промышленном парке в Одинцовском районе МЧС разослало москвичам СМС с предупреждением о приближающейся грозе
Комментарии  Ещё 134 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выходец из Чечни устроил резню в Париже192
«Ты же корова!»: Нетаньяху поздравил Нетту151
На «Евровидении» произошло серьезное ЧП48
Израиль назвал причину уничтожения «Панциря»488
Участник Евровидения от Украины укусил ведущую145
Видео
01:25
Протесты в Тбилиси закончились танцами
В мире Происшествия
Объявлен победитель «Евровидения»
Шоу-бизнес
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Рынки
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение