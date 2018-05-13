Почти 25 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

Около 25 возгораний зарегистрировали на территории Московской области за прошедшие сутки, для их тушения привлекли 210 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону в субботу.

«Количество пожаров — 24. Спасен 1 человек. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 210 человек и 60 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 19 раз, при этом были спасены 19 человек. Происшествий на водных бассейнах не было.

За прошедшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировано четыре очага природных пожаров на общей площади 2 гектара. Все возгорания ликвидированы.

Также за сутки зарегистрировано 38 очагов горения сухой травы на общей площади 0,7122 гектара, с нарастающим итогом — 2261 очаг горения травы на общей площади более 28,3 гектара. По состоянию на 06:00, действующих очагов горения сухой травы нет.