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Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
На территории Московской области за прошедшие сутки произошло порядка 20 возгораний, к их тушению привлекалось около 170 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 19. Спасены 14 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом были спасены 18 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.
На воскресенье сжигание порубочных остатков на территории Подмосковья не запланировано.
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