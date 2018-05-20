Почти 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки

На территории Московской области за прошедшие сутки произошло порядка 20 возгораний, к их тушению привлекалось около 170 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Пожаров — 19. Спасены 14 человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 168 человек, 48 единиц техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 11 раз, при этом были спасены 18 человек. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

На воскресенье сжигание порубочных остатков на территории Подмосковья не запланировано.