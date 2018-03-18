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Около 30 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Около 30 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Почти 30 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли более 240 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в воскресенье.
«Количество пожаров — 28. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 245 человек и 71 единица техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом были спасены 10 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
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