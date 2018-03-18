Около 30 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки

Почти 30 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли более 240 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области в воскресенье.

«Количество пожаров — 28. Спасенных нет. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 245 человек и 71 единица техники», — говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 10 раз, при этом были спасены 10 человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.