Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано порядка 20 пожаров, для их тушения привлекли около 160 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 18. Спасен один человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158 человек, 45 единиц техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты десять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия и спасли 16 человек. Для этого привлекли 40 спасателей и десять единиц техники.
Аварий на водных объектах за минувшие сутки не установлено.