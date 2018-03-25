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Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
На территории Московской области за прошедшие сутки зарегистрировано порядка 20 пожаров, для их тушения привлекли около 160 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«Пожаров — 18. Спасен один человек. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 158 человек, 45 единиц техники», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты десять раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия и спасли 16 человек. Для этого привлекли 40 спасателей и десять единиц техники.
Аварий на водных объектах за минувшие сутки не установлено.
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