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Около 20 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки
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Около 20 пожаров произошло в Подмосковье в минувшие сутки 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИА Новости
Около 20 возгораний зарегистрировали в Подмосковье за прошедшие сутки, для тушения пожаров привлекли 140 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области во вторник.
«Количество пожаров — 16. Спасены два человека. От Главного управления МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекались 140 человек и 40 единиц техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали восемь раз, при этом были спасены восемь человек. Происшествий на водных бассейнах не зарегистрировано.
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