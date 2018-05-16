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Около 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки
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Около 15 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Специалисты зафиксировали за последние сутки на территории Подмосковья почти 15 пожаров, к их тушению привлекали порядка 116 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Пожаров — 13. Спасено три человека. От ГУ МЧС РФ по Московской на техногенные пожары привлекались 116 человек, 33 единицы техники», — говорится в сообщении.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали пять раз, при этом были спасены восемь человек. Происшествий на водных бассейнах не зафиксировано.
На территории Московской области для контроля обстановки на водных бассейнах привлекалось 33 человека, 11 единиц техники.
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